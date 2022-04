Juventus, Vlahovic e quella grande intuizione invernale

Dusan Vlahovic lascia la Fiorentina per fare il grande salto invernale nella Juventus: questo è stato il copione dell’ultima sessione di mercato. L’attaccante però non rende come sperato finora e i bianconeri non riescono ad innescarlo, ne ha parlato La Stampa. Infatti l’ultimo gol di Vlahovic risale al match contro la Salernitana del 20 marzo, anche contro l‘Inter non è riuscito ad andare a segno. Tutto ciò rallenta la corsa Champions della Juventus ma restano ancora 7 giornate per far gioire Massimiliano Allegri.