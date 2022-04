Come scegliere un bookmaker per le scommesse online￼

Trovare un buon bookmaker è una sfida anche per i giocatori esperti, mentre per i principianti, fare una scelta informata è quasi impossibile. Anche se decidi di seguire la strada di selezionare uno dei bookies leader come https://rabona.com/it/, troverai difficile valutare la qualità del suo servizio, dato che tutte queste piattaforme di scommesse sono complete. Oggi, condivideremo i parametri più essenziali da considerare quando si sceglie una scommessa sportiva.

Reputazione

Prima di analizzare le caratteristiche di una scommessa sportiva, è ragionevole applicare un filtro di reputazione. Farlo prima vi farà risparmiare tempo su un’ulteriore valutazione di un servizio indegno. Il modo più semplice per controllare la reputazione di un bookmaker è quello di visitare una piattaforma di recensioni indipendenti. Su tali siti web, troverai molte recensioni di giocatori reali che ti forniranno una prima impressione del servizio. Le valutazioni di altri scommettitori evidenzieranno anche i vantaggi e gli svantaggi dei fornitori di scommesse per te.

Opzioni di Scommessa

La prima e più importante caratteristica da esaminare riguarda il processo di scommessa stesso. È anche la parte più difficile dell’analisi, quindi dividiamola in tre categorie. Sarà comodo esplorarle passo dopo passo per ogni singolo bookie.

Sport Disponibili per le Scommesse

Per iniziare, dovreste controllare quali sport le scommesse sportive supportano. Quelli decenti copriranno dozzine di sport diversi, comprese alcune specialità. Se sei un punter occasionale, assicurati solo che il tuo sport preferito sia disponibile. Tuttavia, sarà ragionevole assicurarsi che ci siano abbastanza altre opzioni, nel caso in cui decidiate di provare qualcosa di nuovo più tardi.

Si noti che avere solo lo sport nella lista non è sufficiente per alcuni scommettitori. Per coloro che non hanno intenzione di scommettere solo sugli eventi più popolari, sarà utile controllare la copertura in anticipo. Assicuratevi che il fornitore di scommesse abbia abbastanza partite, compresi i campionati e i tornei di secondo livello.

Mercati per Ogni Sport

La varietà di mercati di scommesse supportati per il tuo sport preferito influenzerà direttamente la tua esperienza di scommessa. Pertanto, è sempre bene controllare le opzioni in anticipo. Un allibratore degno offrirebbe abbastanza mercati, includendo sia quelli di base che le specialità. Più opzioni avrete, più flessibilità avrete con le vostre scommesse.

Combinazioni di Scommesse

Anche se la maggior parte dei punter si concentra sul fare scommesse singole, avere combinazioni di scommesse accettate non può mai far male. Nel momento in cui diventerai un punter avanzato, ti abituerai alle scommesse sportive che hai scelto, quindi sarà fantastico avere queste scommesse disponibili. La lista potrebbe includere doppie, triple, sistemi e molte altre.

Quote delle Scommesse

Dato che le quote hanno anche un effetto diretto sui tuoi risultati, non c’è motivo di ignorarle mentre selezioni un bookmaker. Fortunatamente, ci sono molte piattaforme che aggregano le quote di tutti i bookmaker, rendendo facile il confronto. Per farlo, basta visitare una di queste piattaforme e cercare le quote per una partita su cui potresti essere interessato a scommettere.

Caratteristiche Aggiuntive

Per una moderna scommessa sportiva, non è sufficiente avere dei parametri di scommessa decenti per attirare i giocatori. Ci sono molte caratteristiche aggiuntive che non sono meno importanti, quindi vi presentiamo una lista di controllo. Prima di tutto, c’è la funzione di scommesse in-play che è già uno standard per i bookies. In secondo luogo, ci sono le applicazioni mobili che aprono un nuovo livello di scommesse per voi. Il banking è un altro aspetto che dovresti controllare prima di scegliere. Ultimo ma non meno importante, ci sono le promozioni, come le scommesse gratis, i bonus di deposito, le offerte di cashback, e altre che possono darti un buon vantaggio. Mentre analizzi le caratteristiche aggiuntive di un bookmaker, non dimenticare di prendere in considerazione le tue preferenze personali.