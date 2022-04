Il Corriere dello Sport ha dedicato, nell’edizione odierna, un pezzo all’evoluzione e la maturità raggiunta, con Spalletti, da Amir Rrahmani.

“Nel Napoli, Rrahmani è diventato talmente importante e affidabile da far andare in panchina, e poi far cedere, uno come Manolas, prima del match a San Siro contro il Milan senza esitare. Lo stesso che che nella stagione precedente con Gattuso aveva visto il campo per la prima volta il 3 gennaio per 3 minuti a Cagliari”.