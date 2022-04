Cassano al veleno: “Allegri? Ha fallito e dovrebbe ammetterlo”

Antonio Cassano è ospite fisso della Bobo Tv, ormai in onda su Twitch da diverso tempo. L’ex Sampdoria si è scagliato contro Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus. Le sue parole non lasciano spazio ad interpretazioni ulteriori:

“Allegri deve ammettere che ha fallito su ogni punto, deve vergognarsi perchè aveva la miglior squadra d’Italia tra le mani. Io al suo posto avrei dato le dimissioni, ma la differenza la fa il mio onore. Io sono un uomo vero e non penso ai soldi, lui invece è sempre presuntuoso. Anche al Milan era così, non c’è spazio per fargli notare qualcosa”.