Stando a quanto riportato dal quotidiano L’Arena, molti club sarebbero attualmente interessati all’acquisto di Giovanni Simeone, attaccante dell’Hellas Verona. Nel corso dell’ultima stagione infatti, Simeone con i suoi numeri è riuscito a farsi notare anche all’estero.

L’Hellas a fine stagione potrà riscattare l’argentino dal Cagliari per 12 milioni di euro. Il presidente Setti e il ds D’Amico hanno deciso di rinviare il discorso a fine stagione, quando il giocatore potrà effettivamente essere riscattato per poi trasferirsi in un nuovo club in modo da poter fruttare al club una plusvalenza.

In Italia le squadre maggiormente interessate a Simeone sono Napoli e Lazio, ma è probabile che si faccia avanti un club spagnolo come il Valencia.