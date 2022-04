L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla lotta scudetto tra Milan, Napoli ed Inter.

Il quotidiano pone particolarmente l’accento sulla squadra di Luciano Spalletti, ritenendola favorita rispetto alle sue rivali per conquistare il titolo.

Il motivo. Nelle ultime dieci giornate di campionato, il gruppo partenopeo ha guadagnato quattro punti in più rispetto ai rossoneri e nove in più dei nerazzurri. A livello fisico, infatti, il Napoli è, tra le tre, quella maggiormente in forma.