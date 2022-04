Napoli, Gaetano torna alla base? il futuro è già scritto

Gianluca Gaetano sta incantando in Serie B con la maglia della Cremonese, continuità di prestazioni e qualche gol stanno convincendo il Napoli a puntare sul gioiello nolano. Come riporta calciomercato.com, il ragazzo avrebbe potuto ritagliarsi spazio anche con mister Spalletti ma la scelta del prestito sta ripagando il club. Il tecnico toscano dovrà fare delle valutazioni attente in estate ma il portale non esclude un nuovo prestito nella massima serie, il futuro di Gaetano è in parte già scritto.