Marolda: “Il Napoli ha mandato un segnale a Bergamo. Infortuni determinanti, ma il calendario conterà poco per la corsa scudetto”

Francesco Marolda, noto giornalista sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli sul momento degli azzurri dopo la vittoria di Bergamo e sulla corsa scudetto. Queste le sue parole: “Contro l’Atalanta la squadra di Spalletti ha segnato tre gol sfruttando bene le occasioni e giocando con intelligenza e sacrificio. Senza dubbio i partenopei hanno mandato un segnale, e credo che a livello di guida tecnica siano un passo avanti rispetto a Milan e Inter, ma il mister purtroppo quest’anno non è esente da responsabilità. Uno dei problemi del Napoli viene dai pochi gol da parte degli esterni, ma a Bergamo hanno fatto bene. Osimhen? D’ora in avanti gli infortuni saranno determinanti anche se il calendario conterà poco per lo scudetto; sarà comunque fondamentale avere tutti i migliori a disposizione”.