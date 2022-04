Oggi Eraldo Pecci, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino e ha parlato della lotta scudetto di quest’anno e delle varie difficoltà incontrate dal Napoli di Spalletti lungo il percorso. Queste sono state le dichiarazioni di Pecci:

“Tutti hanno dei passaggi a vuoto, un campionato molto bello proprio per l’indecisione, fino a domenica era un corsa a 4 con la Juve ora è a tre con Inter, Milan e Napoli: all’inizio avrei detto Inter ma ora non c’è una vera favorita, prima dell’ultimo turno sembrava il Milan che ha pareggiato con il Bologna. Adesso che tutto è più importante perché hai poco tempo per recuperare è fondamentale gestire al meglio la pressione”.

Pecci ha poi detto la sua riguardo il prossimo appuntamento del Napoli in serie A, Napoli-Fiorentina, domenica 10 aprile alle ore 15:00. Queste le sue parole:

“Napoli-Fiorentina? Due belle formazioni che stanno vivendo un momento di entusiasmo: la Fiorentina ha battuto l’Empoli pur non giocando una gran partita e questo è un segnale di crescita e il Napoli è stato molto concreto a Bergamo contro l’Atalanta vincendo da grande squadra. Secondo me Osimhen sarà determinante, non solo in questa partita ma sempre: è il miglior giocatore del Napoli insieme a Koulibaly. Il senegalese rappresenta una certezza in difesa e tocca tanti palloni per impostare l’azione, è un grandissimo giocatore”.