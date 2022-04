CdS – Il Napoli deve vincere al Maradona: servono punti in casa

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sulla presunta “sindrome da stadio Maradona”.

Il quotidiano pone l’accento sulle prestazioni avute dalla squadra partenopea in casa, che nella maggior parte dei casi non hanno portato a dei successi. In vista delle ultime sette di campionato, la squadra di Spalletti non può più sbagliare davanti al suo pubblico, se vuole continuare a lottare per lo scudetto.

Dunque, serve un riscatto casalingo già a partire da questa domenica (ore 15:00) contro la Fiorentina di Italiano.