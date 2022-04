Carnevale alla Gazzetta: “Insigne ha sofferto molto, lo comprendo”

Il dirigente dell’Udinese Andrea Carnevale ha rilasciato alcune dichiarazioni su Lorenzo Insigne, il tutto è stato riportato dalla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sul capitano del Napoli:

“Insigne è un vero capitano ma ha sofferto molto, mi rivedo molto in lui. Si tratta di un ragazzo figlio della città che sogna di regalare un grande traguardo, anche se non c’è mai stato un rapporto tutto rose e fiori. Sta per andare via e il campionato volge al termine, avrà le giuste motivazioni per fare bene”.