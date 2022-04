Quest’oggi Raffaele Auriemma, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Tele A. Ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo le ultime novità sul calciomercato del Napoli. Queste sono state le parole di Auriemma:

“Il Napoli venderà Fabian e aspettiamo di capire che succederà con Osimhen, se partono entrambi De Laurentiis si rimette a posto con i conti e può rifare la squadra che in parte è già fatta. Belotti? Spero che il Napoli trovi nel caso di meglio. L’attaccante che il Napoli vorrebbe prendere, oltre a Scamacca che però costa 40 milioni, è Broja ma non penso che il Napoli avrà la forza per prenderlo”.