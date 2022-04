TMW – Napoli, affare Kvaratskhelia in chiusura! I dettagli

L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sul prossimo mercato in entrata del Napoli. Secondo il portale il club di Aurelio De Laurentiis sarebbe in trattativa avanzata con l’attaccante georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Il classe 2001 del Rubin Kazan, in prestito alla Dinamo Batumi, potrebbe essere il primo acquisto del mercato estivo del Napoli che si preannuncia ricco di novità all’interno della rosa. L’accordo sarebbe molto vicino, le prossime settimane potrebbero essere decisive: il club starebbe dialogando con l’entourage del giocatore per un contratto quinquennale. Mancherebbe poco e gli azzurri potrebbero ritrovarsi con un giovane e talentuoso esterno pronto a prendere il posto di Lorenzo Insigne, che andrà al Toronto.