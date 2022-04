SSC NAPOLI – Oggi giornata di riposo, domani la ripresa degli allenamenti

La vittoria nella trasferta di Bergamo, ha richiesto senza dubbio un ingente consumo di energie da parte del Napoli, che con successo si sono imposti sulla formazione di casa per 1-3. il risultato finale tra Atalanta e Napoli proietta il club partenopeo a -1 dal primo posto in classifica, dopo il pareggio del Milan contro il Bologna. Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, a seguito della sessione di allenamento di ieri, ha deciso di regalare ai suoi giocatori un giorno di riposo. Il Napoli oggi riposa e riprenderà domani gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma allo Stadio Maradona domenica 10 aprile alle 15.