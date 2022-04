Marcello Pistocchi, giornalista, ha parlato ai microfoni di Canale 8 di Luciano Spalletti e della corsa Scudetto: “Il Napoli è favorito grazie alla presenza in panchina di Spalletti. Infatti, l’allenatore toscano, con più esperienza rispetto a Pioli e Inzaghi, ha lottato per lo Scudetto in Italia, con la Roma, ed ha vinto un campionato in Russia”.