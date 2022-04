Pea: “Napoli se vinci le prossime due, sei la favorita”

Claudio Pea, giornalista e tifoso della Juventus, è intervenuto ai microfoni de “I Tirapietre”, sulle frequenze di Radio Amore Campania. Ecco quanto evidenziato:

“Corsa al titolo? Il Napoli ha già perso una chance scudetto contro il Milan, ma se batte Fiorentina e Roma ha la strada spianata per il tricolore. Secondo me il calendario più facile ce l’hanno i nerazzurri, mentre le più difficili del Napoli sono le prossime due che sono in casa”.

Inoltre, Pea, ha aggiunto: “Se riesce a fare sei punti è la favorita numero uno per il titolo. Tra Spalletti e gli altri due in testa, Luciano è il più bravo. Quando parla nemmeno mio nipote lo capisce, ma dai calciatori si fa capire benissimo. Il più scarso è sicuramente Simone Inzaghi, fratello di Super Pippo. Lo Spezia ha fatto più punti dell’Inter nei 24 punti a disposizione. Questo scudetto deve vincerlo il Napoli, non ho dubbi”. Ha concluso l’esperto giornalista sportivo ai microfoni della radio partenopea.