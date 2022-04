Milan, Pioli: “Napoli e Inter? Hanno morale e fiducia adesso”

Il Milan ieri sera ha fatto uno scivolone in casa contro il Bologna, nonostante i tanti tiri in porta non è mai riuscita a trovare il gol del vantaggio; ecco come Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa:

“I nostri supporter, a fine partita, hanno cantato ‘Noi ci crediamo’? Il pubblico è stato fantastico dal primo al 98esimo e soprattutto dopo la partita. L’analisi della partita è facile: ci è mancato solo il goal”.

Replicando alle domande dei giornalisti presenti, mister Pioli ha poi aggiunto: “Se temo che Napoli e Inter ritrovino morale ora? Hanno vinto due partite importanti e troveranno morale e fiducia, ma ciò non mancherà nemmeno a noi, statene certi. Saremo anzi più attenti nel curare i dettagli che non ci hanno permesso di vincere la partita. Sarà una lotta dura fino alla fine e noi vogliamo starci dentro”, ha concluso l’ex coach di Lazio e Fiorentina.