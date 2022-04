Mauro: “Osimhen deve diventare un leader, invece litiga con tutti”

Massimo Mauro è intervenuto ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Marte Sport Live, ecco quanto rilasciato:

“Mai capitato che a 7 giornate dalla fine ci fossero tre squadre a giocarsi lo Scudetto. Per lo spettacolo e l’emozione va bene ma vuol dire anche che si è vinto meno, si sono fatti meno gol. Il Napoli in questo momento gioca molto meglio di Inter e Milan, in questo momento e non solo, nonostante le assenze importantissime ha comunque vinto a Bergamo. Quindi il Napoli è pretendente allo Scudetto quanto Milan e Inter”.

“Cosa farà la differenza, da qui a fine stagione? Nel Napoli, sicuramente, la farà Victor Osimhen. Il nigeriano, però, litiga con tutti, spreca energie. Per quanto è forte, deve diventare leader: ora non lo è. Se non litiga, può fare tre. Se fossi suo compagno di squadra, gli darei i cazzotti in testa”.

“Non conta tanto il gol fatto, ma come uno si dedica agli altri, la propria abnegazione in campo. A Bergamo Mario Rui ha chiuso tante situazioni difficili”.