Allan, ex centrocampista del Napoli, secondo Il Messaggero potrebbe ritornare in Italia nella prossima sessione di calciomercato. Infatti, come riportato dal quotidiano, a causa del poco uso dell’Everton, il centrocampista brasiliano vorrebbe svincolarsi. Sulle sue tracce c’è la Lazio di Sarri, sua vecchia conoscenza.