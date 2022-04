Franco Ordine, giornalista, ha parlato ai microfoni di Canale 8 della sfida tra Napoli e Atalanta e della corsa Scudetto: “Mi dispiace, ma i partenopei non vinceranno lo Scudetto. L’Inter, per me, vincendo contro la Juventus ha ipotecato il campionato. Al secondo posto vedo il Milan ed al terzo la squadra di Spalletti”.