Cm.com – Manchester United su Rrahmani, ma il kosovaro dovrebbe restare in azzurro

Il sito Calciomercato.com dato una notizia riguardante il mercato del Napoli in uscita per la prossima estate. Secondo il portale il Manchester United sarebbe interessato ad Amir Rrahmani. I Red Devils sono da tempo insoddisfatti delle prestazioni dei loro difensori, e stanno cercando delle figure in grado di blindare il reparto arretrato. Inoltre, il top club inglese vorrebbe puntare su delle caratteristiche moderne, come la giocata d’anticipo e la capacità di costruzione, ad oggi fondamentali per competere ad altissimi livelli. Ma il suo agente ha ribadito che c’è la volontà del giocatore di restare a Napoli e giocare la Champions con la maglia azzurra.