Cassano duro contro Allegri: “Da quando dico la mia, non mi chiama più”

Antonio Cassano, ha parlato alla consueta Bobo tv di Max Allegri e di come si sta comportando con lui:

“Intanto vorrei mettere subito delle cose in chiaro con il signor Allegri, che evidentemente si sarà offeso dato che prima mi chiamava sempre, e adesso dopo la BoboTV da quando dico il mio pensiero liberamente non si fa sentire più, e non me ne frega un c….! Intanto c’è da sottolineare la grande bugia dell’ultimo periodo: diceva di non avere chance per la corsa scudetto e poi dopo la partita ha detto di essere fuori, allora ha detto una grande bugia, perché significa che non sei inferiore all’Inter come volevi far credere”.

“Lui dice di programmare la prossima stagione, ma cosa gli manca? Ha avuto un’ala sinistra fortissima come Federico Chiesa, uno degli attaccanti migliori che è Dusan Vlahovic. La realtà è che ha paura che lo mandano via perché quest’anno ha fallito tutti gli obiettivi”.

“In Champions League ha perso contro una squadra nona in classifica in Liga! Ci vuole un po’ di dignità e dire “ho fatto schifo!”. Lottare per il terzo e il quarto posto significa aver fallito, io al suo posto mi vergognerei“ ha chiuso con il botto Cassano.