Giordano: “Normale che ci siano sirene dalla Premier per Osimhen, per Kvaratskhelia manca pochissimo”

A Radio Marte è intervenuto il giornalista Antonio Giordano che ha parlato di Victor Osimhen e del prossimo acquisto Kvaratskhelia. Ecco quanto detto:

“Che Osimhen sia oggetto di interesse dalla Premier League lo sanno tutti, anche il Newcastle che aveva offerto 100 milioni. C’è più di un interessamento, se non lo scrivessi sarei preoccupato. Il giocatore è fantastico, diverso, nuovo, una ventata di bellezza e atletismo, cambia le partite da solo. Inevitabilmente se hai i soldi te lo vuoi regalare. Per Kvaratskhelia penso ci sia l’accordo con la società, dobbiamo aspettare i tempi canonici ma credo che ormai sia un giocatore del Napoli. Poi se succede qualcosa da qui ai prossimi 3 mesi vedremo ma non dovrebbe accadere nulla”.