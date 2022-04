Auriemma: “Prepariamoci all’idea di perdere Victor Osimhen a fine stagione”

Raffaele Auriemma, ai microfoni di Radio Marte, ha parlato di un possibile addio di Osimhen a fine stagione; ecco quanto detto:

“L’ho già detto e lo ripeto: prepariamoci all’idea di perdere Victor Osimhen a fine stagione, perché è troppo forte. Come lui, non ce ne sono, in circolazione. Piace a Manchester United ed Arsenal? Non solo: anche Real Madrid, Barcellona e Manchester City possono andare sul nigeriano”.

“Sono due – ha aggiunto il noto cronista – i centravanti appetiti da tutti i top club europei, e sono Erling Braut Haaland e Victor Osimhen, appunto. Abituiamoci alla prospettiva che vada via. Auguriamoci solo che, se ciò dovesse accadere, e accadrebbe dietro un pagamento di oltre 100 milioni, sarebbe perché il nostro numero 9 ci avrebbe regalato lo Scudetto. In estate si scatenerà un’asta per questi centravanti. Tutta Napoli resta aggrappata a Victor per lo Scudetto, ma dopo potrebbe andare altrove”, ha concluso Auriemma.