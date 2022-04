Tempestilli: “Spalletti napoletano già prima di approdare in città”

Ai microfoni di Radio KissKiss è intervenuto Antonio Tempestilli, ex calciatore e attuale dirigente sportivo, per parlare di Luciano Spalletti.

Di seguito le sue parole: “Luciano Spalletti è bravo, furbo. Sa cosa piace alla gente ed è diventato napoletano prima di approdare in città. Di conseguenza ha studiato bene l’ambiente, sa quali corde toccare per essere apprezzato da tutti. Il toscano è un po’ permaloso, ma lui lo riconosce, uno che la sa lunga, vaccinato da una grande esperienza. Luciano Spalletti ha una voglia matta di vincere lo scudetto, ci è sempre andato vicino. Ha trionfato allo Zenit, ma una cosa è vincere in Russia, un’altra in Italia. Il mister è uno che si ama oppure si odia: è un personaggio molto sincero e questa cosa qui non piace a tutti, anzi. Non sempre i giocatori apprezzano questo modo di fare. Ma Spalletti, a Napoli, è entrato nel cuore dei suoi atleti“