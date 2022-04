Tacchinardi: “Spalletti? Grande stima per lui, non lascia nulla al caso. Il suo Napoli mi ha impressionato”

L’ex calciatore Alessio Tacchinardi ha parlato a TMW Radio del momento del Napoli e del Milan per la rincorsa allo scudetto.

“Napoli? Mi ha impressionato, arriverà in fondo. Ho grande stima di Spalletti. ha preso una legnata con il Milan, non era facile riprendersi e invece è riuscito a ricompattarsi. Prepara bene i calci piazzati, non lascia nulla al caso. Milan? I risultati di ieri ti mettono pressione, non si può dire altro. Pioli troverà qualcosa per stimolare questa squadra, è una pressione positiva e non gli verrà il braccino”.