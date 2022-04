Serie A, la classifica del girone di ritorno: Napoli in testa aspettando il Milan, quanti punti guadagnati!

Il Napoli è la squadra che ha fatto più punti nel girone di ritorno: gli azzurri di Spalletti viaggiano ad una media punti importantissima che alimentano il sogno scudetto.

Sono ben 27 infatti i punti guadagnati dai partenopei nelle 12 gare giocate nel girone di ritorno, due in più della Juventus, ben dieci in più dell’Inter e quattordici sull’Atalanta, battuta ieri a Bergamo. Di seguito, la classifica in dettaglio:

Napoli 27 Juventus 25 Milan 24* Roma 22 Lazio 21 Sassuolo 18 Fiorentina 18* Verona 18* Inter 17* Spezia 16 Cagliari 15 Atalanta 13* Torino 13* Genoa 11* Udinese 10* Sampdoria 9 Salernitana 7* Bologna 6** Empoli 6 Venezia 5*

*una partita in meno

**due partite in meno