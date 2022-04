I biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Fiorentina, che si disputerà il 10 aprile 2022 alle ore 15.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli sono stati posti in vendita a partire dalle ore 14.00 di martedì 29 marzo 2022. Ad oggi risultano esaurite entrambe le curve superiori, con ampia disponibilità per il settore inferiore, mentre i distinti superiori vanno anch’essi verso l’esaurimento.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 70,00

Tribuna Nisida € 50,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 40,00

Distinti anello inferiore € 30,00

Curve anello superiore € 25,00

Curve anello inferiore € 15,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

Dalle ore 14:00 del 29/03/2022 alle ore 23:59 del 31/03/2022

Gli abbonati della stagione 2019-20 dovranno inserire nel campo denominato “codice promozione” il numero della Fidelity Card sulla quale era caricato l’abbonamento.

Dalle ore 12:00 del 01/04/2022 alle ore 15:00 del 10/04/2022

La vendita dei settori ordinari è riservata ai SOLI i possessori della tessera SSC NAPOLI.