Klevediani (agente georgiano): “Kvaratskhelia? Ha un grande talento, può giocare per il Napoli”

Irakli Klevediani, agente georgiano, ha parlato a Radio Marte di Kvaratskhelia, esterno accostato al Napoli.

“Kvaratskhelia? Già da piccolissimo mostrava grande talento. E’ un’ala sinistra ma può giocare anche altrove, ha una grande tecnica e dribbling. Basta vedere le partite contro Svezia e Spagna per rendersi conto di quanto sia importante anche per la sua Nazionale. Deve fare il salto e andare a giocare in un Top 5 campionato. E’ adatto per il Napoli, ha grande creatività e può giocare per un club come quello azzurro”.