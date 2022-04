Impallomeni: “Napoli? Spalletti non ne sbaglia una, occasione unica. Inter? Difficile possa vincere”

L’ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio della lotta scudetto e dei momenti di Napoli e Inter.

Napoli? Spalletti allena una squadra con una rosa formidabile, è già a 6 punti di più dello scorso anno e in panchina non ne sbaglia una. Ha ragione a dire che non gli ricapiterà un’occasione del genere. Se gioca come lo scorso anno nel finale, vince lo Scudetto. Inter? Quella di ieri sembra difficile che possa vincere lo Scudetto. E anche la Juve deve stare attenta, perché ha un calendario non semplice”.