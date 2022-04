L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Eljif Elmas.

Il quotidiano pone l’accento sull’ottima prestazione avuta dal centrocampista macedone, il quale è subentrato in campo al posto di Matteo Politano. Al Gewiss Stadium, ha raggiunto quota 40 partite in maglia azzurra, segnando il goal vittoria per la squadra di Luciano Spalletti.

Per il tecnico toscano, Elmas è un jolly da poter schierare in tutti i ruoli d’attacco.