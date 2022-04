I migliori giocatori della storia del Napoli: le 10 leggende

L’SSC Napoli è uno dei club più popolari e amati d’Italia, sempre in lotta per il primo posto, giocando sempre una bella partita di calcio offensivo. Oltre a questo, i tifosi del Napoli sono i tifosi più appassionati del mondo calcistico. Il Napoli è due volte vincitore della Serie A e sei volte ha raggiunto il secondo posto. Scopriamo insieme alcuni dei migliori dieci giocatori che hanno giocato con la maglia degli Azzurri.

Moreno Ferrario (1977 – 1988)

Lo spazzino italiano è stato preso dal Napoli nell’estate del 1977 e ha giocato con i Partenopei per 11 anni. Attualmente detiene la posizione numero quattro nel maggior numero di presenze con il club, con un numero impressionante di 396 partite. Insieme al Napoli, Ferrario conquistò la Coppa Italia e vinse uno scudetto nel 1987. L’anno successivo fu ceduto alla Roma dopo che il Napoli non riuscì a vincere il campionato 1987-1988.

Antonio Vojak (1929 – 1935)

Vojak iniziò a giocare a calcio mentre giocava per la Lazio nella stagione 1924 – 1925. Il giovane è stato ingaggiato poco dopo dalla Juventus dopo un solo anno di gioco per la Lazio. Nel 1929, dopo alcuni anni importanti nella squadra della Juventus, Antonio Vojak si trasferisce al Napoli. Qui al Napoli è diventato una delle prime leggende del club. Nei sei anni in cui ha giocato per il Napoli, ha segnato 100 gol in 196 presenze, lasciando il club nel 1935 coperto di gloria. L’austriaco ha giocato anche una partita con la nazionale italiana.

Careca (1987 – 1993)

Il Brasile ha dato al mondo tanti grandi giocatori, la maggior parte di loro sono stati degli attaccanti impeccabili e di grande talento. Careca fu uno di loro. È considerato uno dei più grandi attaccanti nati in Brasile. L’attaccante prolifico ma potente ha reso il calcio facile e i duri difensori italiani ancora più facili. Careca è riuscito anche a segnare gol con il sinistro nonostante fosse di destro. Careca era anche il tipo di attaccante in grado di segnare gol da ogni parte e da ogni posizione, anche quando correva con la palla.

Il brasiliano è stato ingaggiato dal Napoli nel 1987 da Sao Paulo. Nella sua carriera con il Napoli, Careca ha vinto una Coppa UEFA e uno scudetto. Nelle sue 221 presenze con il club, l’attaccante ha segnato 95 gol, diventando il settimo capocannoniere di tutti i tempi nella storia del club.

Attila Sallustro (1926 – 1937)

Sallustro è entrato a far parte del club ai tempi in cui il club era conosciuto come Internapoli e ha giocato quasi tutta la sua carriera al Napoli. Qui era conosciuto come “Il Divino” e “Il Veltro” ed era uno dei giocatori preferiti dai fan. Sallustro è nato in una famiglia ricca e quindi non ha ricevuto alcun pagamento dal club, ma il club lo ha premiato con un’auto di lusso.

Attila Sallustro ha giocato 268 partite con il Napoli e segnato 108 gol, diventando così il terzo miglior marcatore del club.

Antonio Giuliano (1962 – 1978)

In passato, alle persone mancava il progresso tecnologico di cui abbiamo beneficiato. E la maggior parte di loro trascorreva il tempo praticando vari sport, in particolare il calcio, invece dei giochi mobili di oggi come Book of Ra o altri videogiochi. Antonio Juliano giocava a calcio sin da piccolo. È conosciuto per la sua abilità impressionante sia in difesa che in attacco, un vero centrocampista box-to-box che ha dominato il campo di calcio per quasi due decenni.

Juliano ha giocato 505 partite con il Napoli, record per il club in quel momento, battuto solo alla fine degli anni ’80 da Giuseppe Bruscolotti.

Edinson Cavani (2010 – 2013)

Edinson Cavani è uno dei migliori attaccanti della storia del calcio moderno. Il forte attaccante opportunista ha vissuto uno degli anni migliori della sua carriera giocando al Napoli. Cavani è stato spesso autore di gol impossibili, segnati sia con i piedi che con la testa.

L’uruguaiano ha segnato 104 gol in 138 partite con il Napoli, un rapporto impressionante.

Cirò Ferrara (1984 – 1994)

Cirò Ferrara è considerato uno dei giocatori più talentuosi che hanno giocato per il Napoli. Il tenace difensore aveva un’eleganza alienata nel suo stile di gioco che normalmente manca a un difensore. Era più vicino ai difensori dei tempi moderni che devono essere abili anche con la palla ai loro piedi.

Ferrara è nato e cresciuto a Napoli e ha dato ogni grammo di impegno giocando per il club della sua città. Cirò Ferrara ha vinto una Coppa UEFA contro lo Stoccarda, partita in cui è anche riuscito a segnare. L’italiano è riuscito anche a vincere due scudetti e una Coppa Italia. All’età di 27 anni si trasferì alla Juventus ma fu comunque venerato dai napoletani nonostante avesse firmato con un club rivale.

Giuseppe Bruscolotti (1972 – 1988)

Giuseppe Bruscolotti è stato un terzino molto imponente e tenace. La sua forza fisica e il suo equilibrio erano di prim’ordine e il modo in cui ha segnato contro i suoi avversari è stato sbalorditivo. Bruscolotti ha giocato per i Partenopei dal 1972 al 1988, periodo in cui ha vinto uno scudetto e due Coppe Italia. È stato anche il capitano della squadra per sei anni.

Marek Hamsik (2007 – 2019)

Hamsik è senza dubbio uno dei più grandi giocatori della storia del Napoli. Lo sloveno detiene anche il record di gol segnati e anche il record di presenze. Ha avuto 521 presenze con il club in tutte le competizioni e ha segnato un numero impressionante di 121 gol per il club. È stato il capitano del club dal 2014 fino alla sua partenza dal campionato cinese.

Diego Maradona (1984 – 1991)

Tutti hanno sentito parlare di Diego Armando Maradona. È spesso considerato uno dei più grandi giocatori della storia del calcio. Il modo in cui controllava la palla era impareggiabile, i suoi passaggi, le sue capacità di dribbling, la velocità e la sua grande visione hanno affascinato i tifosi di calcio. Nei suoi sette anni al Napoli, Maradona ha vinto due Scudetti, una Coppa Italia e una Coppa UEFA. Maradona ha segnato 115 gol con il Napoli in 259 presenze.