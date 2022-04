Nella vittoria del Napoli in casa dell’Atalanta c’è anche la firma di Eljif Elmas. Il gioiellino macedone ha di fatto chiuso la partita con il gol che ha fissato definitivamente il punteggio sull’1-3.

Oltre alla vittoria però, il gol contro i nerazzuri, permette anche al centrocampista di superare il record di gol in una singola stagione di Serie A. Infatti, dopo l’unico gol al primo anno e i due al secondo, in questo campionato è già alla terza marcatura. A prova della sua ottima stagione dal punto di vista realizzativo, vanno ricordati anche i 4 gol segnati in Europa League.