Dalla Georgia: “Kvaratskhelia è un profilo adatto per il Napoli”

Irakli Khveldiani, agente e dirigente georgiano, è intervenuto ai microfoni di Si Gonfia La Rete, trasmissione in onda su Radio Marte. Si è parlato dell’obiettivo di mercato del Napoli Khvicha Kvaratskhelia.

“Kvaratskhelia? Il ragazzo sin da piccolissimo mostrava grande talento, di essere un piccolo genio. Parte come ala sinistra ma può giocare anche altrove. Straordinario soprattutto in contropiede e ripartenze, ha grande tecnica e dribbling. Un giocatore chiave per la Georgia, basta rivedere le partite contro Svezia e Spagna per rendersi conto di quanto dico. Deve fare il salto e andare a giocare in un Top 5 campionato. Secondo me è un profilo adatto per il Napoli, così come per ogni allenatore un giocatore così può andare bene. Ha grande creatività che gli permette di fare la differenza nella zona d’attacco di qualsiasi squadra. In breve tempo dimostrerà che è pronto per giocare in un club come il Napoli”.