Da Bari sicuri – Non è detto che ADL venda la squadra pugliese

Nella giornata di ieri, Aurelio de Laurentiis ha ricevuto buone notizie sia da Napoli, sia da Bari. Se i campani hanno agganciato la vetta della classifica di Serie A, i pugliesi hanno ottenuto matematicamente la promozione in Serie B.

Dalla stagione 2024/25, entrerà in vigore la regola che blocca le multiproprietà, costringendo quindi il presidente a scegliere tra i due club. Come riporta la Gazzetta dello Sport, da Bari, dopo la promozione, prende terreno la sensazione che la scelta non è per nulla scontata. Nel capoluogo pugliese si pensa che De Laurentiis venderà il Napoli.