A Radio 1, è intervenuto il vicepresidente della Uefa Zbigniew Boniek, per rilasciare delle dichiarazioni su Zielinski. Se per molti il polacco sta giocando poco a causa della sua discontinuità, secondo il suo connazionale il problema è un altro.

Di seguito le sue parole: “È forte, un giocatore tecnicamente fantastico, ma ultimamente Spalletti a centrocampo qualcosina ha cambiato e spesso sta anche in panchina, ma questo vuol dire che il Napoli è davvero forte. Per me lui è un otto e mezzo, un otto con licenza di costruire e creare, più che di difendere. Per me è uno dei centrocampisti top in circolazione“.