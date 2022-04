ANSA – Serie A, al via processo sportivo sulle plusvalenze: fissata l’udienza a carico di Juve, Napoli e altri 9 club

Come riportato dall’ANSA, è stata fissata la data per l’udienza a carico di Juve, Napoli e altri 9 club riguardo la questione plusvalenze.

(ANSA) – ROMA, 04 APR – E’ stata fissata al 12 aprile la prima udienza del processo sportivo sulle plusvalenze a carico di Juve, Napoli e altri 9 club, che proseguirà il 14 e il 15, in videoconferenza. Lo apprende l’ANSA. La data del processo arriva a soli tre giorni dal deferimento della procura Figc; i tempi della magistratura federale sono infatti stati accorciati con l’introduzione del nuovo codice di giustizia, voluta dal presidente Figc, Gabriele Gravina, nel 2019. I club sono accusati di “avere contabilizzato plusvalenze e diritti alle prestazioni dei giocatori per valori eccedenti quelli consentiti” per incidere sul rilascio della licenza nazionale (ANSA).