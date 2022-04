TuttoSport – Gasperini recupera ufficialmente l’ex Duvan Zapata

Duvan Zapata è tornato disponibile e Gasperini l’ha convocato per il Napoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna di TuttoSport in tali termini, focalizzando l’attenzione su un ritorno davvero importante per il finale di stagione della Dea: “Oggi a Bergamo Zapata sarà nuovamente riabbracciato dal suo pubblico, a questo punto è lecito attendersi un suo utilizzo part-time tra Lipsia e Sassuolo con l’ obiettivo di poterlo schierare, magari addirittura da titolare, nella sfida di ritorno contro i tedeschi a Bergamo. La convocazione di Zapata è un segnale importante: con lui a disposizione le prossime partite in Italia e in Europa si

possono affrontare con molte certezze in più e con la consapevolezza che il potenziale, dopo mesi di difficoltà per infortuni, Covid e ricadute varie, sta tornando finalmente a pieno regime”.

Zapata sarà fondamentale per l’ultimo mese di stagione.