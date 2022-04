Juan Jesus, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN nell’intervallo della partita degli azzurri contro l’Atalanta dopo un primo tempo chiuso in vantaggio 0-2. Queste le sue parole:

“Non è una partita facile vista la qualità dell’avversario, dopo un inizio un po’ in difficoltà siamo riusciti a riprenderci grazie anche al calcio di rigore. Dobbiamo continuare a giocare così per non rimettere in discussione il risultato”.