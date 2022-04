Il Mattino: “Mertens deve fare qualcosa di clamoroso per convincere ADL”

Dries Mertens vuole rimanere a Napoli, ma attualmente non è sicura la sua permanenza.

L’attaccante più prolifico della storia azzurra ha bisogno di un filotto di partite giocate all’altezza per sperare nella riconferma di ADL. Ne ha parlato anche l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui toccherebbe a lui fare il primo passo: “Lui a Napoli resterebbe (a vita o poco meno) e per convincere De Laurentiis ha bisogno di fare qualcosa di clamoroso, qualcosa che però è ancora nelle sue corde, come quando con Sarri scoprì di essere l’ attaccante capace di diventare il miglior bomber nella storia del club azzurro. Segnare oggi per restare domani, questo dovrebbe essere il titolo del ritornello che frulla nella testa di Mertens esattamente dal momento in cui Osimhen si è visto sventolare in faccia il cartellino giallo che ha decretato la squalifica per la gara di Bergamo”.

Mertens e il Napoli, una sola unica cosa.