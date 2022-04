Gazzetta – Atalanta e Napoli pronte a sfidarsi con due filosofie di gioco agli antipodi

Atalanta e Napoli sono pronte a sfidarsi.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui entrambe le squadre dimostrerebbero idee di gioco figlie dei principi dei propri allenatori: “In carriera si sono affrontati 13 volte, con un bilancio perfettamente alla pari: 5 vittorie a testa e 3 pareggi. Le loro sfide hanno quasi sempre rispecchiato le loro filosofie: arrembanti, fisiche e verticali le squadre del Gasp; logiche, tecniche ed esperte quelle di Luciano”. Sarà big match importantissimo oggi a Bergamo, per il Napoli, in virtù di due assenze importanti come quelle di Rrahmani e Osimhen. Vedremo quale sarà il verdetto pomeridiano.