Dazn, Marelli: “Di Bello ha preso una svista clamorosa, sul contatto su Muriel…”

Luca Marelli a Dazn ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli episodi di rigore della sfida fra Atalanta e Napoli:

“Di Bello prende una svista e assegna il calcio d’angolo, ma le immagini hanno restituito l’immagine giusta. Calcio di rigore netto, dopo che Di Bello ha avuto un minimo di titubanza davanti al monitor che mi ha un po’ stupito, mi aspettavo una decisione più rapida. Giusto non ammonire Musso“.

Sul contatto in area tra Muriel e Anguissa: “Viene fischiato un fallo in attacco che mi trova d’accordo. Anguissa non fa alcun movimento verso Muriel ma è Muriel che si sposta, poteva anche non fischiare nulla“.