CdM – Osimhen out, ma Spalletti si giocherà un jolly schierando Mertens

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli. Alle 15:00 gli azzurri affronteranno l’Atalanta di Gasperini senza lo squalificato Osimhen. Senza il suo velocista i partenopei hanno bisogno di tutte le forze a disposizione e dei due “piccoletti”: Insigne e Mertens.

“La prova di forza è alta: Osimhen non c’è e il Napoli ora deve tornare al gol con gli altri. Spalletti tira fuori dal cilindro il jolly Mertens che, chissà, potrebbe sfruttare anche l’entusiasmo da neopapà! Victor non ci sarebbe stato anche se fosse rientrato due giorni fa regolarmente dalla Nigeria. In realtà il ritardo ha suscitato curiosità e attenzione: in genere le sue trasferte intercontinentali hanno sempre avuto “imprevisti”. Stavolta doveva arrivare a Castel Volturno venerdì. Nessuna intemperanza o esuberanza. La società ha chiarito che il centravanti ha usufruito di un regolare permesso personale: doveva rinnovare il visto del passaporto“. Si legge sul quotidiano.