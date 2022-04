Atalanta-Napoli, le formazioni ufficiali: scelto il terzino, novità a centrocampo

Atalanta-Napoli è il match valido per la 31esima giornata di Serie A in programma alle 15:00 al Gewiss Stadium di Bergamo. Gli uomini di Spalletti vogliono continuare la scia positiva di risultati, conquistando i 3 punti. L’obiettivo mettere pressione al Milan capolista per non abbandorare il sogno scudetto.

Senza lo squalificato Osimhen, Spalletti si affida a Mertens e Insigne. Sarà Zanoli, invece, a sostituire l’infortunato Di Lorenzo.

Queste le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Jesus, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. (All. Spalletti)