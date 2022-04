Durante la conferenza stampa odierna, Luciano Spalletti ha fatto chiarezza anche sul caso Osimhen. Di seguito le sue dichiarazioni in merito:

“Osimhen? Sulla Gazzetta ci dedicate un grande spazio, addirittura un richiamo in prima pagina dicendo che non è gradito dallo spogliatoio… Perché non si parla anche della partita? Bisogna stare attenti a fare il gioco delle tre carte con i tifosi del Napoli perché loro ti sgamano facilmente. Domani Osimhen ne parlerà con la società e se ci sarà da chiarire qualcosa ne parlerà la dirigenza domani nel pre o nel post partita…”.