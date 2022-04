Luciano Spalletti ha parlato anche di Lorenzo Insigne durante la conferenza stampa odierna. Queste le sue parole sul capitano: “Lorenzo scosso dopo l’eliminazione dai Mondiali? Ogni volta che vedo Lorenzo nello spogliatoio lo vedo sempre allo stesso modo. Se è turbato è bravo a non darlo a vedere, il suo atteggiamento e la sua disponibilità con noi sono sempre gli stessi. In allenamento fa vedere delle cose che spesso in partita non fa vedere e questo un po’ mi dispiace”.