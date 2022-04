Serie A – Gyasi risolve al 94′ la sfida salvezza tra Spezia e Venezia

Si è appena concluso il primo anticipo della 31esima giornata di Serie A con lo Spezia che ha battuto il Venezia per 1-0.

Il gol del vantaggio è arrivato al 94esimo minuto, quando Emmanuel Gyasi ha sfruttato l’ennesimo errore in impostazione da parte dei difensori del Venezia, regalando la vittoria ai liguri. Punti fondamentali per la squadra di casa in ottica salvezza, poiché la portano a +10 dalla zona retrocessione, in cui invece si trova il Venezia.

La squadra di Zanetti, dovrà lottare per salvarsi in una sfida a 3 con Cagliari e Genoa. I sardi si trovano ora a +3 dagli arancioverdi, mentre i liguri sono a pari punti con i veneti.