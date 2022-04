Palomino: “Napoli squadra forte, ma vogliamo i tre punti”

Ai canali ufficiali dell’Atalanta è intervenuto il difensore argentino Josè Luis Palomino che ha parlato della prossima partita contro il Napoli. Ecco quanto detto:

“Al momento non pensiamo all’Europa League. Dobbiamo Pensiamo partita per partita, ma sicuramente cercheremo di passare il turno. Andando più avanti gli ostacoli sono più difficili, siamo contenti di dove siamo arrivati ma cercheremo di giocare al massimo”. Ora però c’è la partita contro il Napoli. Vogliamo fare una buona partita, sappiamo di affrontare una grande squadra. Per noi però vincere vorrebbe dire tornare a pensare al quarto posto”.