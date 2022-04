In queste ultime 8 partite di Serie A, Lorenzo Insigne dovrà cercare di portare il Napoli a vincere e lasciare da capitano trionfante in patria prima di volare oltreoceano: ma chi sarà il capitano a partire dal prossimo anno?

Per Il Mattino non ci sono dubbi: il Comandante Kalidou Koulibaly sarà il futuro capitano e leader del Napoli: il senegalese vive un momento positivo, ha portato il suo Senegal in Qatar e ora vuole vivere otto finali per regalare un sogno alla tifoseria.

Lui, insieme a tutti i suoi compagni.

Fonte: Il Mattino.