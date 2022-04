CdM – Chimica tra Spalletti e Koulibaly, le parole del difensore

In un’intervista a Kiss Kiss Napoli, Kalidou Koulibaly è intervenuto per parlare del suo rapporto con Luciano Spalletti.

Di seguito le parole del giocatore azzurro: “Spalletti? Ho un bellissimo rapporto con lui, non ho mai avuto problemi con i mister. Quando arrivano dò sempre tutto, appena arrivato Spalletti mi sono messo a disposizione. Provo a dare il mio 100%, anch’io ho imparato da lui tante cose. Sta andando molto bene, io so di poter contare su di lui e lui che può contare su di me. Dopo la partita con la Nazionale mi ha mandato un messaggio. Mi ha aspettato e questo è segno del fatto che mi vuole bene e anch’io gli voglio bene. Cosa mi ha colpito del mister? Il calciatore passa, l’uomo resta. E per me l’uomo resta sempre al primo posto. Io ho sempre da imparare, anche oggi sto imparando con Spalletti.“